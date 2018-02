‘Als iemand het beste uit die jongens kan halen, is dat Guardiola wel’

Manchester City versterkte zich in de laatste dagen van de transferwindow met Aymeric Laporte, die 65 miljoen euro kostte. Gary Neville werkte kort als trainer bij Valencia en zag de verdediger daar van dichtbij spelen. Hij is zeer onder de indruk van Laporte en is ervan overtuigd dat City-manager Josep Guardiola het beste uit hem zal halen.

“Ik was vier maanden in Spanje en we speelden toen drie wedstrijden tegen Athletic Club: in de Europa League en in de competitie. We hadden videowerk gedaan voor de wedstrijd en hij sprong er echt bovenuit: kalmte, het lezen van het spel, briljant aan de bal. Ik dacht destijds: wat een speler is die jongen. Hij lijkt altijd alles onder controle te hebben en is een perfecte speler voor Guardiola”, zegt Neville tegenover Sky Sports.

“Normaal zou ik bezorgd zijn als een club met John Stones en Laporte gaat spelen. Maar als iemand het beste uit die jongens kan halen, is dat Guardiola wel. Hij gelooft in zijn filosofie, zijn waarden, wil graag van achteruit opbouwen”, vervolgt de oud-verdediger van Manchester United. “Het is interessant om Stones en Laporte samen te zien spelen. Ik vind Laporte een hele goede aanwinst van Manchester City.”

Op de slotdag van transferwindow wilde Manchester City zich ook nog versterken met Riyad Mahrez en dat verbaasde Neville. “In de laatste jaren is City op mij het meest gecontroleerd en rustig overgekomen op de transfermarkt. Het lijkt alsof ze altijd weten wat ze moeten doen. Sánchez kwam niet, omdat ze niet zover wilden gaan als Manchester United. Prima, maar het lijken me geen jongens die wakker worden en denken: Sané is vier tot zes weken geblesseerd, we moeten zeventig miljoen op tafel leggen. Ik vond dat verrassend, het kwam uit het niets. Ze hebben al spelers die dat gat op kunnen vullen.”