‘Als ik Klaassen was, zou het geen financiële beslissing zijn geweest’

Davy Klaassen had in de slotfase van de transferperiode op huurbasis kunnen vertrekken naar Napoli, maar een probleem rondom de portrechten van de middenvelder gooide roet in het eten. Sam Allardyce baalt voor de 24-jarige Klaassen, zo vertelde de manager van the Toffees vrijdag op de persconferentie die in het teken stond van de uitwedstrijd tegen Arsenal van zaterdag.

“Het was geen gangbaar probleem voor het afketsen van een transfer”, aldus Allardyce. “Maar dat is de macht van een speler met zijn zaakwaarnemer, daar kunnen we niets tegen doen. Als ik in dezelfde positie als Klaassen had gezeten, dan werkt een zaakwaarnemer voor mij en niet andersom. Voor mij zou het nooit een financiële beslissing zijn geweest. Zelfs als ik geld zou verliezen, zou ik vertrekken, omdat ik aan spelen wil toekomen.”

“Davy wil voetballen, maar of hij volledig heeft meegekregen waarom de transfer is afgeketst, dat weet ik niet. Ik kan er verder niet veel meer over speculeren. Naast Davy zijn ook wij teleurgesteld.” Volgens Allardyce wilde Napoli Klaassen huren, maar wel de portretrechten in zijn volledigheid overnemen. “Blijkbaar is dat de norm voor die club. Ik weet niet precies hoe het zit, maar het was aan Napoli en de zaakwaarnemer. Dat was waar het om draaide.”

Ondanks dat Klaassen dit seizoen pas 189 minuten in actie kwam in de Premier League en dus weg mocht van de trainer, hoeft hij niet te vrezen dat hij in het vervolg van het seizoen op de tribune moet blijven zitten: “Nee, want Klaassen is geen speler die voor problemen zorgt als hij niet speelt. Hij is een topprofessional en een topgozer. Hij doet iedere dag zijn best op de training.” Klaassen ligt op Goodison Park nog tot de zomer van 2022 vast.

Allardyce liet zich donderdag in de Liverpool Echo overigens ook al uit over de afgeketste overstap van de zestienvoudig international van het Nederlands elftal: “Dit was een van de beste transfers die hij had kunnen maken, maar door wat voor reden dan ook is het uiteindelijk niet doorgegaan. Wij zijn teleurgesteld, maar Klaassen zou nog veel erger teleurgesteld moeten zijn. Hij zit nog altijd bij ons en speelt niet in de Serie A voor Napoli. Ik weet niet waarom ze de horden niet hebben genomen, maar het is niet gelukt.”