Duurste zestienjarige ooit kost 25 miljoen: ‘De bedragen zijn sensationeel’

Pietro Pellegri maakte zaterdag voor 25 miljoen euro de overstap van Genoa naar AS Monaco en werd daarmee de duurste zestienjarige aller tijden. De sportief directeur van Genoa, Giorgio Perinetti, zegt tegen RMC dat hij de aanbieding uit het vorstendom simpelweg niet kon weigeren.

“De bedragen van de deal van Pellegri zijn sensationeel en dit is gewoon de richting die de markt ongecontroleerd op gaat”, aldus Perinetti. “Het spijt ons dat we zo’n speler kwijtraken, een voetballer die is opgeleid binnen onze eigen jeugdopleiding, een genoese is en tevens een Genoa-fan is. Ik denk dat hij hier een echt idool had willen worden.”

“Desondanks wilde hij graag naar Monaco, want zelfs een jonge jongen als hij zal zijn plekje wel vinden in een grote ploeg die om de bekers en prijzen strijdt. Het is wel een gemis voor het Italiaanse voetbal. Misschien had alleen Juventus van de Italiaanse ploegen kunnen opboksen tegen deze cijfers, maar zij wilden niet en dus kreeg Monaco groen licht.”

Voorheen was Alexandre Pato de duurste zestienjarige, want de Braziliaan stapte in de zomer van 2007 voor 22 miljoen euro over van Internacional naar AC Milan. Het record komt Pellegri toe omdat Real Madrid pas aankomende zomer de transfer van Vinícius Junior definitief zal beklinken. Het Braziliaanse wonderkind wordt dan achttien en zal dan voor 45 miljoen euro officieel worden vastgelegd door de Koninklijke.