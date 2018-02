Crystal Palace stelt onderzoek in: ‘opleider wilde douchen met spelers’

Crystal Palace heeft hoofd jeugdopleiding Gary Issott tot nader order geschorst. The Times meldde donderdag dat Issott eerder dit seizoen heeft geprobeerd om na een uitwedstrijd van de Onder-18 met de spelers mee te douchen. Staflid Marcus Puddephatt bracht de directie op de hoogte en die heeft nu een intern onderzoek ingesteld. Gedurende dit onderzoek is Issott niet welkom op de club.

Crystal Palace laat via de officiële kanalen weten dat men ‘na verkregen informatie’ heeft besloten om een onderzoek in te stellen en de bevinden zullen worden gerapporteerd aan de voetbalbond. The Eagles zeggen overigens nooit eerder klachten over Issott te hebben ontvangen, van medewerkers op de jeugdopleiding of van ouders van voetballers.

Issott, die tevens de manager van de Onder-18 was, werkte in de jeugd samen met onder anderen Wilfried Zaha en Victor Moses, die later uitgroeiden tot gerespecteerde voetballers in de Premier League. Crystal Palace interviewt leden van de Onder-18-ploeg en hun ouders om erachter te komen wat er precies waar is van het artikel van The Times.