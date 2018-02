‘Bazoer weigerde clubs uit PL, LaLiga, Serie A en Ligue 1’: ‘Hij wil doorbijten’

Riechedly Bazoer komt na zijn transfer van Ajax naar VfL Wolfsburg nauwelijks aan spelen toe in de hoofdmacht van de Bundesliga-club. Toch heeft de middenvelder clubs uit de Premier League, LaLiga, Serie A en de Ligue 1 geweigerd, zo meldt Kicker. Volgens zijn broer annex zaakwaarnemer Irchandly gaat de ex-Ajacied vechten voor zijn kans bij Wolfsburg.

Op de slotdag van de winterse transferwindow meldde Strasbourg zich nog bij de Duitse club voor Bazoer, die tot medio 2021 vastligt. De 21-jarige middenvelder, die dit seizoen slechts tot zes wedstrijden is gekomen voor Wolfsburg, was echter niet geïnteresseerd in een overstap. "We hebben altijd gezegd dat hij wil doorbijten bij Wolfsburg", citeert Kicker Irchandly Bazoer.

De middenvelder kwam in de vorige winter voor twaalf miljoen euro over van Ajax. Onder Andries Jonker kwam Bazoer nog regelmatig aan spelen toe, maar de laatste tijd verpietert hij op de bank en op de tribune. Irchandly verzekert dat zijn broer er alles aan gaat doen om te presteren bij Wolfsburg: “Hij moet de verantwoordelijkheid bij zichzelf zoeken, hard werken en de kansen die hij krijgt benutten.”