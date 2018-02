Massale aandacht voor ‘bitcoin-voetballer’: ‘We zijn nu wereldberoemd’

Ömer Kiroglu tekende dinsdag een contract bij Harunusta en werd daarmee de eerste ‘bitcoin-voetballer’ van de wereld. De amateurvereniging uit Turkije betaalde namelijk 0.0524 bitcoins en 2.500 lira voor de aanvaller, omgerekend een bedrag van 975 euro. Kiroglu werd zodoende in één klap wereldberoemd.

Kiroglu traint deze week voor het eerst mee bij zijn nieuwe werkgever en er zijn journalisten uit allerlei windstreken op het trainingsveld afgekomen om Kiroglu te interviewen, zelfs verslaggevers uit Japan. “Ik word door mijn vrienden op het veld constant ‘Ömer Bitcoin, Ömer Bitcoin’ genoemd. Het zijn aardige en warme mensen. Ze tonen interesse in mij en we gaan met elkaar voor het kampioenschap”, zo vertelt hij in de Turkse media.

LEESTIP | De eerste bitcoin-transfer in de voetballerij is een FEIT! Over het hoe en waarom, lees je in dit artikel ⬇ 💳💰💴 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 30 januari 2018

“Iedereen in mijn omgeving vraagt naar mij. ‘Wat is er aan de hand?’, zeggen ze. Iedereen wil wat van mij weten over bitcoins, maar ik en mijn familie zijn nooit met geld bezig geweest en ik heb er dus ook niet echt verstand van. Ik vond het idee van een bitcoin-transfer wel leuk. Wij zijn een dorpsclub, dus dan is het wel leuk dat je kan laten zien dat ook zo’n vereniging innovatief en creatief kan zijn”, vervolgt de 22-jarige Kiroglu.

“We zijn een club in Turkije, maar zijn wereldberoemd. Er zijn zelfs journalisten uit Japan gekomen en ik ben gebeld door verslaggevers uit Amerika, Frankrijk en Duitsland. We zijn er trots op dat we de eerste club in de geschiedenis zijn die zoiets heeft gepresteerd. We zijn Turken, we hebben laten zien dat we altijd kunnen verrassen”, besluit Kiroglu, die met Harunusta uitkomt op het vijfde niveau van de Turkse voetbalpiramide.