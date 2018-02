Transfer naar Benfica afgeketst: ‘Ik kreeg natuurlijk veel berichten’

De afgelopen weken waren er veel geruchten rond Tyronne Ebuehi en de verdediger is daarom opgelucht dat de transferperiode voorbij is. De international van Nigeria werd hardnekkig gelinkt aan een transfer naar Benfica, maar uiteindelijk is Ebuehi, die erkent wel een beetje bezig te zijn geweest met een transfer, gebleven bij ADO Den Haag.

Ebuehi zegt zich de afgelopen weken bewust te hebben onttrokken van alle commotie en publiciteit, maar kon zich niet volledig afsluiten. "Ik kreeg natuurlijk veel berichten: 'Is dit waar, is dat waar?' Dan is het af en toe wel handig om op de achtergrond te blijven en te focussen op het voetbal. Dat is het belangrijkste", zegt Ebuehi via de officiële kanalen van de Eredivisionist.

"De clubs (ADO en Benfica, red.) zijn in gesprek geweest, maar ik ben nog gewoon hier. Daar ben ik blij mee. Het is niet zo dat ik weg moet of weg wil. Dat is zeker niet het verhaal. Ik denk dat ik bij ADO nog veel beter kan. Het is wel mooi dat zulke clubs geïnteresseerd in mij zijn", besluit de verdediger, die komende zomer op het WK actief wil zijn met Nigeria.