Wenger helpt gerucht uit de wereld: ‘Hij kan bij ons weer fit worden’

Alex Song houdt zijn conditie op peil bij Arsenal. De dertigjarige verdedigende middenvelder zit zonder werkgever sinds hij zijn contract bij Rubin Kazan heeft laten ontbinden. Afgelopen week zette hij een foto op Snapchat waarop hij te zien was in de clubkleuren van de huidige nummer zes van de Premier League.

Een contract zit er echter niet in voor de 49-voudig international van Kameroen, zo geeft Arsène Wenger op de persconferentie aan, daags voor de thuiswedstrijd tegen Everton: “Hij is op zoek naar een club. Ik heb hem toestemming gegeven om gebruik te maken van de faciliteiten op het trainingsveld zodat hij aan zijn fitheid kan werken.”

“Het is niets meer dan dat”, aldus de manager. Song speelde in de jeugd bij Red Star en SC Bastia en maakte in de zomer van 2005 de overstap naar Arsenal. Hij kwam in Londen tot 10 doelpunten en 23 assists in 206 wedstrijden en won geen prijzen. Hij speelde vervolgens twee seizoenen voor Barcelona en won met die club LaLiga en de Supercopa.

Song speelde nadien voor West Ham United en Rubin Kazan. Hij was bij de Russen met een jaarsalaris van naar verluidt vier miljoen euro een grootverdiener en vanwege financiële problemen moest hij van de loonlijst worden geschrapt. Song werd de afgelopen maanden in verband gebracht met clubs als Göztepe, Antalyaspor Birmingham City en Las Palmas, maar is dus nog altijd clubloos.