Aubameyang laat fans mogelijk wachten: ‘Hij heeft koorts gehad’

Arsenal neemt het zaterdagavond op tegen Everton, maar het is nog onduidelijk of Pierre-Emerick Aubameyang tot de selectie behoort. De recordaanwinst was ziek en Arsène Wenger wil niet overhaasten met het brengen van de 28-jarige Gabonees. “Ik ga vandaag kijken hoe hij zich voelt en hoe hij er fysiek voorstaat”, klinkt het.

“Hij heeft koorts gehad, dus hij heeft niet veel kunnen trainen. Hij is gisteren (donderdag, red.) wel aan de training begonnen, maar voelde zich nog steeds niet honderd procent. We gaan met de medische afdeling kijken hoe fit hij kan worden voor de wedstrijd”, zo wordt Wenger tijdens de persconferentie geciteerd door onder meer Sky Sports.

“De Premier League is tegenwoordig een uitdaging voor iedere grote speler”, vervolgt de manager. “Dat is de competitie waar iedereen wil spelen. Ik ken Aubameyang al heel lang, hij heeft ook vaak tegen Arsenal gespeeld. Hij houdt van de manier waarop wij voetballen en ik geloof dat hij een nieuwe uitdaging nodig had. Wij kunnen hem die bieden.”

Arsenal nam Aubameyang woensdag voor 63,75 miljoen euro over van Borussia Dortmund, de club waarvoor Aubameyang in 213 wedstrijden 141 keer wist te scoren. Hij verdient in het Emirates Stadium naar verluidt 190.000 euro per week en behoort daarmee tot de grootverdieners in Londen. Zaterdag zou hij dus eventueel zijn debuut kunnen maken voor zijn nieuwe werkgever.