‘Ze kunnen geen partners zijn, ik verwacht dat Lacazette deze zomer weggaat’

Arsenal was in de winterse transferwindow slagvaardig en wist zich te verzekeren van de diensten van onder meer Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan. Door de komst van eerstgenoemde speler moet Alexandre Lacazette, de voormalig recordaankoop van Arsenal, vrezen voor zijn plek, aldus Gary Neville bij Sky Sports.

"Ik denk dat, met de komst van Aubameyang, er geen samenwerking mogelijk is met Lacazette. Ze kunnen geen partners zijn. Dat zie ik totaal niet gebeuren. Ze zijn beiden echte spitsen die in het strafschopgebied opereren. Aubameyang heeft bij Borussia Dortmund volgens mij maar één keer vanaf buiten de zestien meter gescoord. Ik verwacht dat Lacazette deze zomer weggaat."

Jamie Carragher verwacht dat het tijdperk van Arsène Wenger bij the Gunners op korte termijn is afgelopen, gezien de aankopen die zijn gedaan. "Deze aanwinsten zijn niet typisch Wenger. Aubameyang is 28 jaar, Mkhitaryan is 29 jaar. Dat is niet iets wat Wenger doet. Er is nu een vent achter de schermen die is gekomen van Borussia Dortmund (Sven Mislintat, red.) en deze spelers komen van Dortmund."

"Is dit de laatste poging van Wenger om zich bij de top vier van de Premier League te nestelen, of zijn de machtsverhoudingen binnen Arsenal aan het veranderen? Eigenlijk denk ik dat het tweede het geval is", aldus de oud-verdediger, die bijval krijgt van Neville. "Het kan maar zo zijn dat we binnenkort op een dag wakker worden en dat Wenger zegt: 'Ik stap op.'"