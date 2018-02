Klopp weigert medewerking aan ‘krankzinnigheid’: ‘Het slaat nergens op’

Liverpool verloor Philippe Coutinho afgelopen maand aan Barcelona en incasseerde ongeveer 160 miljoen euro. Veel fans zien het vertrek van de Braziliaan als een aderlating, aangezien Coutinho de spelmaker was die Liverpool naar een hoger niveau tilde. Jürgen Klopp kan zich echter niet vinden in de kritiek dat Liverpool er niet in is geslaagd om een adequate vervanger te halen.

"Jammer genoeg is deze krankzinnige business alleen vanaf de buitenkant een gemakkelijke. Je mist in de ene week een speler en dan denk je: oké, we hebben een andere speler nodig. Ja, we hadden dingen anders kunnen doen. Maar wat we echt moesten doen, is het juiste. En je weet nooit wat op dit moment de juiste keus is", aldus de manager van Liverpool, geciteerd door de Liverpool Echo.

"Honderd procent juist zitten kan alleen met krankzinnig veel geld zoals bij andere clubs en dat slaat nergens op. Ik weet niet eens zeker of dát wel gaat werken (heel veel geld uitgeven aan een speler, red.). En in de zomer ziet alles er weer compleet anders uit. Mensen zeggen natuurlijk: 'Haal die of die speler!' Omdat een speler dan bijvoorbeeld geblesseerd is en je iemand anders nodig bent."

"Maar als de ander dan weer fit raakt, zorg je ervoor dat je ze allebei zwakker maakt en misschien ook wel de derde speler op die positie. Het slaat nergens op. In dit soort situaties moet je altijd rustig blijven. Dat is natuurlijk veel moeilijker als je twee wedstrijden verloren hebt, maar je moet desondanks kalm blijven en rustig blijven nadenken", besluit Klopp.