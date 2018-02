De Bruyne gefrustreerd: ‘Ik kan soms niet geloven hoe het mogelijk is’

Kevin De Bruyne schaart zich achter de woorden van Josep Guardiola, die onlangs kritiek uitte op het feit dat de tegenstanders van Manchester City te harde tackles uitvoeren op de spelers van the Citizens. De Spaanse manager wil dat de arbitrage zijn pupillen meer gaat beschermen en de Belgische middenvelder kan zich vinden in de mening van zijn manager.

De Bruyne heeft in de afgelopen weken verschillende charges moeten incasseren, bijvoorbeeld die van James McClean in het duel met West Bromwich Albion. "Ik heb de tackle net teruggezien. Laten we zeggen dat er geen bal in de buurt was", zegt De Bruyne tegenover verschillende Engelse media, waaronder the Guardian. De scheidsrechter (Bobby Madley, red.) vertelde me dat de speler me niet voldoende raakte voor rood. Ik zei hem: 'Natuurlijk niet, ik voelde hem komen, ik sprong op.'"

"Ik snap echt niet wat de tegenstander denkt", vervolgt de spelmaker van de koploper van de Premier League. "Je kan toch ook aan een shirt trekken. Veel effectiever en minder gevaarlijk dan een tackle. Het begint soms te frustreren. Veel teams maken veel overtredingen op ons. En maken wij er eentje krijgen wij geel. Ik kan soms niet geloven hoe het mogelijk is."

De Bruyne zegt te hopen dat Manchester City niet te maken krijgt met nóg meer blessures. Zo is Leroy Sané langdurig uitgeschakeld en zijn andere spelers ook al lang afwezig geweest. "Als het niet gebeurt met de bedoeling om iemand pijn te doen of te blesseren, is er voor mij geen probleem. Voetbal draait om schoonheid en fair play, niet om tegenstanders van het veld te trappen."