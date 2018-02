Felle kritiek op ‘te dikke’ Van Dijk: ‘Hij moet gewicht verliezen’

Liverpool heeft zich afgelopen transferwindow versterkt met onder meer Virgil van Dijk, maar moest afscheid nemen van onder anderen sterspeler Philippe Coutinho, die vertrok naar Barcelona. Jamie Carragher is van mening dat the Reds het niet goed hebben gedaan op de winterse transfermarkt en stelt tevens dat Van Dijk momenteel te zwaar oogt.

“Ik denk dat als je je beste speler verliest, je op geen enkele manier kan verkopen dat dit een positieve transferwindow was”, steekt de oud-verdediger van Liverpool van wal bij Sky Sports. “Ik denk dat iedere fan van Liverpool, inclusief mijzelf, graag had gezien dat Coutinho tot de zomer was gebleven. We wisten dan wel dat hij het volgende seizoen niet zou meemaken. Laten we dan het jaar volmaken.”

"Om hem halverwege het seizoen te verliezen… Coutinho is die 160 miljoen euro natuurlijk niet waard, hij is niet zó goed. Ik had graag 30 of 35 miljoen euro minder gekregen deze zomer als hij was gebleven", aldus Carragher, die nog niet onder de indruk is van Van Dijk. De Oranje-international scoorde bij zijn debuut tegen Everton, maar sindsdien loopt het minder bij de verdediger.

“Ik denk dat hij zal bewijzen dat hij een geweldige aankoop is, maar hij is niet fit. Hij moet echt fit worden en gewicht verliezen. Hij ziet er te dik uit. Misschien heeft dat ook te maken met het voorseizoen”, besluit Carragher, die het vertrek van Daniel Sturridge begrijpt: “Toen hij fit was, was hij een van de beste spitsen van Engeland. Maar dat was drie of vier jaar geleden het geval. Nu is het een andere speler.”