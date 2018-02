‘Suárez zei dat ik een schijtbak ben, ik zei dat hij de beste spits is'

Barcelona heeft donderdagavond goede zaken gedaan door Valencia in eigen huis met 1-0 opzij te zetten in de eerste wedstrijd van de Copa del Rey. Door een goal van Luis Suárez lonkt nu dus de finale van het bekertoernooi voor de Catalanen. Ernesto Valverde is tevreden met het resultaat, zo zegt hij na afloop tegenover verschillende media, en zegt tevens genoten te hebben van het spel van Lionel Messi.

“Iedere keer als Messi de bal heeft, verwacht men heel veel van hem”, begint de trainer van Barcelona. “Soms is het te veel voor hem, we moeten Messi ook laten ademen. Het klopt dat hij een geweldige speler is, zoals we heel vaak hebben erkent. Het is een spektakel om hem iedere dag te bekijken”, aldus Valverde, die zegt dat de minimale winst tegen Valencia voor een goede uitgangspositie heeft gezorgd. “Winnen was erg moeilijk, maar het is ons gelukt.”

“Valencia heeft niet gescoord, dus aan een 0-0 in Mestalla hebben we genoeg. Maar we gaan er naartoe om te winnen”, besluit de oefenmeester. Gabriel Paulista, verdediger van Valencia, is van mening dat zijn ploeg het goed heeft gedaan op bezoek bij Barcelona. De Braziliaan had het tijdens het duel in Camp Nou regelmatig aan de stok met Suárez, die de verdediger uitschold. “Dit zijn dingen die voorkomen op het veld”, aldus de stopper.

“Hij zei dat ik een schijtbak ben, ik zei dat hij een goede speler is. Dat hij de beste spits, de beste nummer negen van de wereld is. Maar dat blijft voor de rest op het veld. Nu vergeten we het, dat is alles. We hebben tot het einde gevochten, net zoals Marcelino (trainer, red.) dat wilde. Het is pas het eerste gevecht, we moesten echt alles geven. Nu op naar de volgende wedstrijd”, besluit de verdediger in gesprek met verschillende media.