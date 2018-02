‘Mijn toekomst ligt niet bij Ajax, zo realistisch ben ik wel’

Mauro Savastano heeft een doorbraak bij Ajax voorlopig uit zijn hoofd gezet. De linksback liep ruim twaalf jaar lang rond in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club en maakte afgelopen maand op huurbasis de overstap naar Go Ahead Eagles. Het contract van Savastano met Ajax loopt komende zomer ten einde.

"Ik heb dit seizoen slechts zes wedstrijden gespeeld voor Jong Ajax, dat is te weinig. Steeds kwamen er weer spelers terug vanuit het eerste elftal. Mijn toekomst ligt niet bij Ajax, zo realistisch ben ik wel", vertelt Savastano in gesprek met de Stentor. De linksback met Italiaanse roots is blij dat hij in Deventer kan laten zien wat hij waard is. "Toen ik hoorde van de interesse heb ik ook niet getwijfeld."

Zijn eigen prestaties kunnen echter nog beter. "Nee, de echte Savastano hebben ze bij Go Ahead ook nog niet gezien", verzekert hij aan het regionale dagblad. "Als linksback ben ik fel, passievol. Ik kom heel graag mee op. De Italiaanse invloed... Maar ik moet nog veel beter worden."

Savastano maakte op 4 juli 2015 zijn officieuze debuut voor Ajax in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Dinamo Moskou (2–2) ter afsluiting van het trainingskamp in Oostenrijk. Savastano verving na rust Mitchell Dijks. Vorig seizoen aasde PEC Zwolle op Savastano, maar toen liet Ajax hem niet gaan.