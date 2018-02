FC Groningen en boegbeeld willen langer met elkaar door: ‘De intentie is er’

Ron Jans is met FC Groningen in gesprek over een nieuw contract bij de club. De voormalig hoofdtrainer, die sinds vorig jaar technisch manager in het Noordlease Stadion is , heeft het prima naar zijn zin in zijn nieuwe functie.

Het contract van Jans in Groningen loopt komende zomer af, maar de kans is groot dat beide partijen aan elkaar verbonden blijven. "De intentie om door te gaan is er", zegt Jans in De Telegraaf. "Dit vak is mooi, tot het fascinerende aan toe."

De aanstaande contractverlenging komt zeker niet uit de lucht vallen, daar Jans achter de schermen bezig is met de samenstelling van een nieuwe technische staf voor volgend seizoen. Danny Buijs is nadrukkelijk in beeld om takenpakket van Ernest Faber over te nemen, met Hennie Spijkerman als assistent.

Jans was afgelopen zomer de opvolger van de vertrekkende Peter Jeltema. Hij vertrok in de zomer van 2010 na bijna acht seizoenen als trainer bij FC Groningen en werkte nadien voor achtereenvolgens sc Heerenveen, Standard Luik en PEC Zwolle. Als coach maakte Jans, die in zijn actieve loopbaan ook voor de noorderlingen uitkwam, van FC Groningen een stabiele middenmoter, die zich zelfs twee keer voor Europees voetbal plaatste.