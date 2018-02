KNVB wil drie ‘redders van Nederlands voetbal’ op 9 februari presenteren

Ronald Koeman, Nico-Jan Hoogma en Aloys Wijnker moeten het Nederlandse voetbal de komende vijf jaar internationaal weer op de kaart zetten, zo meldt De Telegraaf. Volgens de vrijdageditie van het dagblad heeft de KNVB de intentie om het drietal volgende week vrijdag, 9 februari, te presenteren. Algemeen directeur Eric Gudde beschouwt het drietal naar verluidt als 'redders van ons voetbal'.

Koeman zet volgende week zijn handtekening onder een contract tot en met het WK van 2022 als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij tekent volgende week vrijdag en zijn functioneren zal na het EK van 2020 worden geëvalueerd. Koeman maakte er nooit een geheim van dat hij ambities heeft als bondscoach en bevestigde vorige week al dat hij in gesprek is met de KNVB.

Koeman is voor Gudde altijd eerste keus geweest. De algemeen directeur en de beoogde bondscoach hebben tussen 2011 en 2014 samengewerkt bij Feyenoord. Hoogma, algemeen directeur van Heracles Almelo, gaat bij de voetbalbond aan de slag als directeur topsport en Wijnker, voormalig hoofd jeugdopleiding van AZ en nu nog werkzaam in de Verenigde Staten, gaat als hoofd voetbalontwikkeling fungeren. Het drietal krijgt de totale technische leiding bij de KNVB.

Koeman zit zeer waarschijnlijk in maart al voor de eerste keer op de bank bij het Nederlands elftal. Oranje speelt die maand oefenwedstrijden tegen Engeland (23 maart in Amsterdam) en Portugal (26 maart in het Zwitserse Geneve). Kees van Wonderen en Patrick Lodewijks zijn voorbestemd om onderdeel uit te maken van zijn technische staf; broer Erwin Koeman wil echter weer op zijn eigen benen staan.