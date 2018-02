PSV gaat in de zomer voor ‘topkandidaat’: ‘Dit was de juiste beslissing’

Komende zomer vervolgt technisch manager Marcel Brands de jacht op een nieuwe linksback voor PSV. Brands is er heilig van overtuigd dat hij dan wel slaagt in zijn missie om een opvolger voor de afgelopen zomer vertrokken Jetro Willems te vinden. PSV verlegde zijn aandacht afgelopen maand naar twee niet-EU-spelers en uiteindelijk ging de huur van Lumor Agbenyenu toch niet door.

Phillip Cocu was afgelopen week duidelijk ontevreden over het uitblijven van een versterking in de achterhoede, die ook in de zomer al uitbleef. "Of ik de indicatie heb dat er komende zomer wel een linksback komt? Absoluut”, stelt Brands klip en klaar, in gesprek met De Telegraaf. "Eerlijk gezegd hebben we in de winter veel minder de nadruk op de komst van een verdediger gelegd."

"Als we er iemand bij zouden halen die het groepsproces zou verstoren, zouden we daar misschien meer ellende dan profijt van hebben. Ik denk dat iedereen binnen PSV exact weet wat we wel en niet gedaan hebben, en waarom." Brands 'weet eigenlijk wel zeker' dat PSV 'de juiste beslissing' heeft genomen. "We hebben het idee dat onze topkandidaten niet in de winter, maar wel in de zomer haalbaar zijn. Dan zou het niet verstandig zijn om nu een speler te kopen. Dat doen we op het tijdstip dat het ons past."

"Wij kijken iets verder dan de gemiddelde journalist of supporter." Op het moment dat de PSV-delegatie de 21-jarige Agbenyenu hartelijk hoopte te ontvangen bij het Philips Stadion, tekende de Ghanees een contract voor 4,5 jaar bij Sporting Portugal. En dat terwijl PSV al een mondeling akkoord had met Portimonense om de verdediger een half jaar te huren. Hij moest alleen nog medisch gekeurd worden.