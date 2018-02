Frank de Boer: ‘Een interessante competitie, ik zie mezelf daar wel werken’

Frank de Boer is na zijn gedwongen vertrek bij Crystal Palace in september op zoek naar een nieuwe baan. De 47-jarige oefenmeester lijkt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden en sluit niet uit dat hij in de nabije toekomst in Duitsland aan de slag gaat. De Boer is naar eigen zeggen zelfs enkele malen benaderd.

"Ja, ik heb aanbiedingen van Bundesliga-clubs ontvangen", vertelt De Boer aan BILD, al geeft hij niet aan van wanneer de belangstelling dateert. "Mijn kennis van de Duitse taal is echter niet goed genoeg en het spreken van een taal is erg belangrijk. De Bundesliga is een zeer interessante competitie. Ik zie mezelf daar wel werken."

De Boer hield het slechts tien weken vol bij Crystal Palace, terwijl Peter Bosz bij Borussia Dortmund niet eens de eerste seizoenshelft mocht afmaken. "Hij had een zeer succesvolle start", analyseert De Boer het kortstondige verblijf van zijn landgenoot bij BVB. "Dortmund is echter een grote club en de resultaten gingen vervolgens tegenvallen. Dat maakt een groot verschil."

"Bij clubs als Dortmund moet je om de landstitel spelen. Ik heb het zelf bij Internazionale meegemaakt. Als de resultaten niet goed zijn, vallen mijn successen met Ajax, mijn vele landstitels, ook in het niet." De Boer bleef slechts 77 dagen in dienst van Crystal Palace. Ook bij zijn vorige werkgever, Inter, werd De Boer al vlot op een zijspoor gezet. Daar duurde zijn dienstverband vorig jaar 85 dagen. Bij Ajax werkte hij zes jaar en veroverde hij tussen 2010 en 2016 vier landstitels.