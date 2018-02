‘Experiment’ nadert einde: ‘Denk dat Ten Hag dit seizoen al een knoop doorhakt’

Na het competitieduel van Ajax bij FC Utrecht (0-0) is er discussie ontstaan over de rol van Frenkie de Jong. PSV wist zich voor de winterstop geen raad met de rol van De Jong als inschuivende middenvelder en daarna werden ook AZ en Feyenoord verslagen met de jongeling als centrale verdediger. FC Utrecht wist De Jong afgelopen weekeinde echter te neutraliseren en dus is de vraag of De Jong nog wel achterin moet worden opgesteld.

Arnold Bruggink verwacht dat het 'experiment' hoe dan ook snel ten einde is. "Je ziet hem altijd zo mooi om zich heen kijken op het veld. Hij scant elke situatie", vertelt Bruggink vrijdag in het Algemeen Dagblad. "Oud-international van Engeland Frank Lampard zei altijd: je moet van elke nieuwe situatie een foto maken en die opslaan. Zo voetbalt Frenkie de Jong. Zo'n speler wil je zo veel mogelijk aan de bal hebben."

"Op het middenveld dus." Bruggink verwacht dat Erik ten Hag daar zelfs snel op overstapt. "De positie 'op 6' als meest controlerende middenvelder past hem het best. Dan komt hij écht in positie om vleugelspitsen Justin Kluivert en David Neres voor de keeper te zetten", vervolgt de oud-voetballer. "Met Hakim Ziyech en Donny van de Beek zou er dan ook zo veel dynamiek in het middenveld zitten, dat het bijna niet is af te stoppen. De pure voetballiefhebber zit daar toch op te wachten."

Dat zou echter ten koste gaan van Lasse Schöne, die hoe dan ook altijd ter discussie staat maar zich altijd weer in het elftal speelt."Schöne is iemand die bijna altijd een voldoende haalt en ook gemakkelijk scoort. Dat laatste geldt minder voor De Jong. Toch denk ik dat Ten Hag dit seizoen al een knoop doorhakt."