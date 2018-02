‘Het was een grote verrassing, toen hij me sms’te dat hij weg zou gaan’

Guram Kashia baalt van het vertrek van Milot Rashica. De aanvaller maakte op de laatste dag van de winterse transfermarkt de overstap van Vitesse naar Werder Bremen. Het vertrek van de Kosovaar is hard aangekomen in Arnhem. "Ik ben blij voor hem, maar zelf vind ik het moeilijk dat ik niet alleen een heel goede speler, maar ook een goede vriend zie vertrekken", vertelt Kashia in De Telegraaf.

Kashia ontfermde zich de afgelopen tweeënhalf jaar als een vaderfiguur over Rashica en deed dat eerder al bij landgenoot Valeri ’Vako’ Qazaishvili. "We woonden bij elkaar in de buurt, gingen elke dag samen naar de club en als we geen familie op bezoek hadden, ontbeten, lunchten en dineerden we samen", vertelt Kashia, die erop wijst dat de twee dezelfde soort humor en dezelfde mentaliteit hebben.

"Het is zwaar als je weer een vriend ziet vertrekken, al snap ik dat dit bij het voetbal hoort." Kashia adviseerde Rashica afgelopen weekeinde nog om het seizoen af te maken bij Vitesse, al vindt hij Werder 'een heel mooie club' en de Bundesliga 'een van de topcompetities in de wereld'. "Ik dacht zelf dat het beter zou zijn voor hem om nog te blijven. Het was voor mij een grote verrassing, toen hij me sms’te dat hij weg zou gaan. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk wel een heel mooie stap voor hem.

Vitesse maakt een megawinst op Rashica, die in 2015 voor een bescheiden bedrag van circa drie ton overkwam van KF Kosova Vushtrri. Met de transfer van de aanvaller naar Noord-Duitsland is een bedrag van bijna acht miljoen euro gemoeid. Het sportieve verlies van Rashica is enorm, vindt Kashia. "Het is niet voor niets dat we altijd meer over rechts dan over links speelden. Dat kwam omdat hij bijzondere kwaliteiten heeft met zijn snelheid en de vele gevaarlijke voorzetten die hij gaf. Dat we hem kwijt zijn, is niet goed voor ons. Hij was een van onze belangrijkste spelers."