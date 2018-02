Loting KNVB Beker: Feyenoord tegen Willem II, AZ ontvangt FC Twente

De loting voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker heeft donderdagavond plaatsgevonden. Feyenoord speelt thuis tegen Willem II en AZ ontvangt in eigen huis FC Twente. De winnaar van het laatste duel speelt als thuisploeg in de finale. Speeldata zijn 27, 28 februari of 1 maart.

Willem II bereikte donderdagavond voor het eerst sinds 2005 de halve finales van de beker, ten koste van Roda JC Kerkrade. De Tilburgers namen na een 2-2 gelijkspel na 120 minuten de penalty's beter: 5-4. Feyenoord, dat in de laatste tien jaar 23 van de 33 bekerwedstrijden thuis heeft gespeeld, was woensdag een maatje te groot voor PSV: het team van Giovanni van Bronckhorst boekte een 2-0 zege.

AZ en FC Twente boekten eerder deze week overtuigende zeges in de kwartfinales. AZ won thuis met 4-1 van PEC Zwolle en Twente zette SC Cambuur met 3-1 opzij. De finale is op zondag 22 april. Vrijdag worden de speeldata van de halve finales definitief bekend.