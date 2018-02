Franse bond schorst natrappende arbiter voor drie maanden

Tony Chapron, de arbiter die een natrappende beweging maakte naar Diego Carlos en de speler vervolgens een gele kaart presenteerde, is voor drie maanden geschorst, zo heeft de disciplinaire commissie van de Franse voetbalbond donderdagavond bekendgemaakt. Het incident met Chapron ging de wereld over en de Franse bond had Chapron al tot nader order op non-actief gesteld.

De 45-jarige scheidsrechter werd tijdens het duel van Nantes met Paris Saint-Germain gevloerd door de speler, waarna hij met zijn tweede gele kaart kon inrukken van de scheidsrechter. Chapron bood eerder via AFP al excuses aan voor het natrappen. "Toen ik in botsing kwam met Diego Carlos, voelde ik een scherpe pijnscheut in een gebied waar ik de laatste tijd veel last van had en geblesseerd was."

"In een verschrikkelijke reflex, probeerde ik met mijn been de speler te raken. Dit onhandige gebaar was ongepast", aldus de arbiter. De Fransman is dus voor drie maanden geschorst, waardoor hij aan het einde van het seizoen zich weer kan melden op de Franse velden. Mocht er in de tussentijd echter weer een incident plaatsvinden, dan wordt de strafmaat met nog eens drie maanden verlengd. Chapron zei eerder al dat hij van plan is om na komende zomer te stoppen met fluiten.

Diego Carlos wilde zich na afloop van het duel niet meer te veel met de zaak bezighouden: "Of hij geschorst wordt, is niet mijn probleem. Ik begreep er niets van. Toen hij me schopte, keek ik hem aan en vroeg ik: 'Wat doe je?' Toen hij me ook nog een rode kaart gaf, duwde ik hem licht. Ik begreep er niets van, niemand begreep het. Daarna bleef ik rustig en liep ik weg", reageerde hij tegenover L'Équipe.