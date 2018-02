Willem II schaart zich bij laatste vier na waar spektakelstuk

Willem II heeft zich als laatste club geplaatst voor de halve finale van de KNVB Beker na een spektakelstuk tegen Roda JC Kerkrade. De Limburgers kwamen zowel in de eerste helft als na de onderbreking tegen de verhouding in op voorsprong, maar Willem II knokte zich terug. Na strafschoppen konden de Tilburgers zich uiteindelijk naast Feyenoord, AZ en FC Twente scharen.

De wedstrijd begon rustig, maar na verloop van tijd zette de thuisploeg vol druk op Roda. De Tilburgers creëerden verschillende grote mogelijkheden, maar konden het net niet vinden. Zo had Fran Sol op aangeven van Fernando Lewis de uitgelezen kans zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar de spits oogde nonchalant en wipte niet succesvol genoeg de bal over Hidde Jurjus. De doelman kon de bal enigszins pareren, waarna Daryl Werker de bal van de lijn haalde. Even later leek Lewis de 1-0 te maken, maar zijn poging trof de paal.

Op veler verzoek: de schitterende 1-2 van Donis Avdijaj in het bekerduel tussen Willem II Tilburg en Roda JC Kerkrade! ?? Posted by voetbalzone on Thursday, February 1, 2018

Willem II was in de eerste helft de sterkere ploeg, maar Roda kwam op voorsprong. Lewis beging een overtreding op Jannes Vansteenkiste in het zestienmetergebied, waarna arbiter Dennis Higler naar de penaltystip wees. Simon Gustafson ging achter de bal staan en faalde niet vanaf elf meter: 0-1. Bartholomew Ogbeche nam snel daarna echter alweer de gelijkmaker voor zijn rekening door te profiteren van slecht verdedigen bij Roda en de bal achter Jurjus te koppen.

Na de pauze speelde zich hetzelfde scenario af: Willem II de betere partij, Roda kwam op voorsprong. Avdijaj kreeg vlak na de thee de bal vanaf links, dribbelde naar binnen en schoot prachtig raak in de kruising. De thuisploeg toonde net als in de eerste helft veerkracht en kwam rap op gelijke hoogte door een vrije trap van Konstantinos Tsimikas. Avdijaj leek tien minuten voor tijd zijn tweede treffer te hebben gemaakt, maar de videoscheidsrechter oordeelde anders.

Na negentig minuten was het nog altijd 2-2, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen om te bepalen welke club zich mocht melden in de halve finale. Beide doelmannen moest nog enkele keren in actie komen; zo trof Mohamed El Hankouri namens Willem II nogmaals de paal en faalde Maecky Ngombo door niet te profiteren van een fout van Mattijs Branderhorst. Een strafschoppenreeks bepaalde uiteindelijk wie door ging naar de volgende ronde en deze werd beter genomen door Willem II: 5-4.