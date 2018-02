Geniale actie van Messi leidt zege Barcelona in eerste duel met Valencia in

Barcelona heeft donderdagavond een belangrijke stap richting de finale van het toernooi om de Copa del Rey gezet. Het team van trainer Ernesto Valverde boekte in eigen huis een minimale zege op Valencia (1-0), dat zodoende in Mestalla nog kans heeft om voor de ommekeer te zorgen. Een doelpunt van Luis Suárez gaf de doorslag.

De eerste helft in het Camp Nou werd volledig door Barcelona gedomineerd, met soms wel tachtig procent balbezit. Dat resulteerde echter niet in grote kansen voor het team van Valverde; beide teams kwamen in de eerste 45 minuten niet eens tot een gericht schot op doel. Valencia stond in defensief opzicht goed opgesteld, maar kwam in de tegenaanvallen richting het doel van Jasper Cillessen niet tot goede combinaties.

De grootste mogelijkheid in de eerste helft vond zes minuten voor rust plaats, na een goede actie van Andrés Iniesta vanaf links. Luis Suárez kon het leer bij de tweede paal echter niet binnenwerken. In het eerste kwartier na rust verloor Barcelona enigszins de controle over het duel. Valencia beet wat meer van zich af en een inzet van Dani Parejo in de 51e minuut was meteen het eerste schot op doel. Cillessen reageerde echter goed.

Valverde koos ervoor om met Philippe Coutinho meer creativiteit in het veld te brengen, ten koste van Aleix Vidal. Het was echter een geniale actie van Messi die luttele minuten later de ban brak. De Argentijn liet zich in het strafschopgebied niet van de bal zetten en bediende Suárez op heerlijke wijze op maat. De kopbal van de Uruguayaan betekende de 1-0. Barcelona was daarna via Messi en Paco Alcácer nog dicht bij de 2-0, terwijl een inzet van Francis Coquelin net over het doel van Cillessen ging. Vlak voor tijd kwam de Nederlander oog in oog met Santi Mina als winnaar uit de strijd.