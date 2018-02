Chelsea greep mis: ‘Er waren zowel volledig onjuiste als hele grappige claims’

Edin Dzeko was in de laatste dagen van de winterse transferwindow de gedroomde kandidaat voor Chelsea, maar naar verluidt waren onder meer de salariseisen van de Bosniër de Engelse topclub te gortig. In gesprek met het Bosnische Klix geeft de spits aan gevleid te zijn door de belangstelling van Chelsea, dat uiteindelijk in zee ging met Olivier Giroud.

"Het klopt dat er onderhandelingen gaande waren, dat is alles wat ik over dit onderwerp kan zeggen", begint de spits van AS Roma. "Er waren veel geruchten, zowel volledig onjuiste als hele grappige claims. Ik was echt gevleid door de interesse van Chelsea, een club die ik echt respecteer en zeer bewonder. In de afgelopen weken deden er veel verhalen de ronde."

"Dat ik Roma zou verlaten. Maar ik ben nog steeds hier. Uiteindelijk ben ik blij dat ik bij Roma ben gebleven, want Roma is mijn thuis en een onuitwisbaar deel van mijn leven. Vanaf de eerste dag hebben zij mij in Rome geaccepteerd, op een ongelooflijke manier. Dat zal ik nooit vergeten. Ik ben verbonden met de stad met enkele van mijn gelukkigste momenten in mijn leven."

"Het feit dat we de competitie al een lange tijd niet gewonnen hebben, frustreert me. We zijn in sommige wedstrijden erg ongelukkig geweest. Ik denk dat wij de kracht en kwaliteit hebben om uit deze crisis te komen. We werken allemaal keihard. Hoe het seizoen voor mij persoonlijk verloopt? Vorig jaar was ik topscorer, dus het gaat iets slechter. Maar waar het om gaat, is de ploeg. Niet individueel succes."