Ambtstermijn Klopp ‘niet goed genoeg’: ‘Wat voor signaal geef je de fans?’

Jürgen Klopp heeft sinds de zomer van 2015 de leiding bij Liverpool, maar tot op heden wacht de Duitse manager nog altijd op zijn eerste prijs met the Reds. Dietmar Hamann is allesbehalve onder de indruk van de prestaties van zijn landgenoot: "Als je naar zijn hele periode bij de club kijkt, is het niet goed genoeg geweest", citeert de Daily Mail.

"Op een gegeven moment moeten ze weer iets winnen. Om iedereen te vertellen dat ze progressie boeken is prima, maar je moet iets kunnen tonen (prijzen, red.) om dat te rechtvaardigen. Liverpool gaat altijd over het winnen van prijzen. Je kan verliezen van Manchester City of Manchester United, geen probleem. Maar ze verliezen te vaak", aldus Hamann.

"Ze verloren de halve finale van de League Cup tegen Southampton over twee duels. Ze verloren van Wolverhampton Wanderers. Tegen West Bromwich Albion. Dat is gewoon niet goed genoeg", vervolgt de Duitser, die eerder zei verrast te zijn dat de manager een nieuw contract kreeg aangeboden na twee verliesbeurten in finales tegen Manchester City en Sevilla.

"Destijds kreeg ik veel kritiek daarop. Mensen kunnen het nu anders aanschouwen. Ik ben nog niet van mening veranderd. Ik hoop dat hij het kan omdraaien, maar als ik kijk naar de resultaten van de afgelopen dagen, dan vraag ik me af waar de ploeg naartoe gaat. Wat voor signaal geef ik naar de fans als ik verleng met de trainer na twee verloren finales?"