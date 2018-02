De Bruyne eist ‘tactisch plan’: ‘Ik kijk naar nú, en ja, ik maak me zorgen’

Kevin De Bruyne is met Manchester City aan een uitstekend seizoen bezig, maar in gesprek met HUMO geeft de middenvelder aan dat hij ook al regelmatig denkt aan het komende WK in Rusland. De middenvelder is van mening dat België kans maakt op de eindoverwinning en ziet de huidige generatie als de beste die de Rode Duivels ooit gehad hebben.

"Maar sommige spelers worden al wat ouder en zullen in de nabije toekomst misschien afhaken. Vooral in de verdediging. Daar denk ik over na, want ik zie geen jonge, talentvolle verdedigers van hetzelfde niveau om hun plaats in te nemen", uit De Bruyne zijn zorgen. "Wij zijn ook maar België, een klein land, met een kleinere poel van spelers om uit te vissen dan in Duitsland of Frankrijk. De kans is groot dat we sneller dan ons lief is geen topploeg meer zullen zijn."

De Bruyne denkt dat België dan ook weer snel kan worden bestempeld als een 'subtopper': "Natuurlijk kan het over vier jaar weer helemaal anders zijn, maar ik kijk naar nú. En ja, ik maak me zorgen." Eind vorig jaar was De Bruyne kritisch na de oefeninterland tegen Mexico (3-3), met name op de gehanteerde tactiek van bondscoach Roberto Martínez.

"Ik wilde geen kritiek geven, wel een signaal: 'Wij als ploeg en iedereen daar omheen kunnen nog veel beter'", vervolgt de spelmaker. "Ik heb gezegd wat ik meende te moeten zeggen, nu is het aan de technische staf. Ik begrijp dat een bondscoach dingen wil testen, maar ik wil winnen op een veld, geen dingen proberen. Een tactisch plan is gewoon nodig. Het verschil zit in de details."