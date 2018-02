‘Dát moet nog gebeuren om hem te plaatsen naast Henry en Bergkamp’

Arsenal verloor afgelopen transferwindow Alexis Sánchez, maar versterkte zich met onder meer Pierre-Emerick Aubameyang en Henrikh Mkhitaryan. Donderdag konden de fans van Arsenal wederom juichen, want Mesut Özil heeft zijn aflopende contract met drie jaar verlengd. Martin Keown, oud-verdediger van the Gunners, is verheugd met de contractverlenging.

"Het is geweldig nieuws voor Arsenal. Voor de fans voelt het bijna hetzelfde als een aankoop", aldus Keown in de Daily Mail. "Dit kan worden gezien als een gigantisch teken van loyaliteit van Özil. Arsenal heeft hem meer dan ooit nodig. Er zijn geweldige aankopen gedaan, maar Arsène Wenger moet komende zomer nog meer goede spelers halen. Met name centraal achterin moet er nog wat gebeuren."

Jamie Carragher is het met Keown eens en vindt de Duits international van ongekend belang voor de Engelse topclub. "Ik zal nooit zeggen dat Özil zich nooit honderd procent geeft. Ik denk dat de vraag altijd is geweest of hij wel beslissend is in de grote wedstrijden. Of hij de man is die Arsenal de grote trofeeën en de Premier League bezorgt", aldus de oud-verdediger bij Sky Sports.

"Dát moet voor hem nog gebeuren om hem te plaatsen naast Thierry Henry en Dennis Bergkamp. Maar voor mij is er geen twijfel dat hij de nummer één is bij Arsenal nu Alexis Sánchez is vertrokken", besluit Carragher. Özil werd bijna vijf jaar geleden voor 47 miljoen euro opgepikt bij Real Madrid en speelde sindsdien bijna tweehonderd duels voor de Londenaren, waarmee hij driemaal de FA Cup en een Community Shield won.