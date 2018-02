‘PSG eist actie van de Ligue 1’: ‘Neymar moet iets meer respect tonen’

Neymar maakte afgelopen zomer de overstap van Barcelona en Paris Saint-Germain en net als in LaLiga krijgt de Braziliaan in de Ligue 1 te maken met agressieve tegenstanders, die de aanvaller én zijn medespelers bij tijd en wijle zeer hard aanpakken. Volgens Marca is de Franse topclub dermate verbolgen van alle aanslagen op de spelers dat ze een brief hebben geschreven naar de Ligue 1.

In de 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Stade Rennes kregen Neymar en zijn ploeggenoten wederom te maken met enkele pittige tackles. PSG heeft daarom naar verluidt een brief gestuurd naar de organisatie van de Ligue 1 met het verzoek dat scheidsrechters overtredingen harder moeten bestraffen. Trainer Unai Emery zei eerder al dat zijn spelers meer moeten worden beschermd door de arbitrage.

Ook Neymar uitte zijn mening over de kwestie. De Braziliaan kreeg na het duel felle kritiek vanwege het feit dat hij naar eigen zeggen een grapje uithaalde met tegenstander Hamari Traoré, door net te doen alsof hij hem een helpende hand bood. "Ik maakte een grapje, maar wist dat het controversieel zou worden. Tegenstanders lokken mij uit, maar ik weet ook hoe ik hen uit moet lokken met de bal."

"Ik verdedig mezelf met de bal. Mensen zullen zeggen dat ik een goede speler ben en dat ik vaak andere spelers uitlok", aldus Neymar. Andrea Raggi, verdediger van AS Monaco, keurt de actie van de Braziliaan in gesprek met de Franse media af: "Ik zag het gebaar van hem. Ik vind dat een kampioen als Neymar iets meer respect moet tonen naar andere spelers. Het was respectloos. Ik vind het een onaardig gebaar."