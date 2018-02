‘Leicester City gaat misdragende Mahrez torenhoge boete opleggen’

Manchester City probeerde Riyad Mahrez in de laatste dagen van de winterse transferwindow over te nemen van Leicester City, maar na verschillende afwijzingen van the Foxes besloten the Citizens af te zien van de Algerijn. De aanvaller besloot tijdens de transferperikelen zich niet te melden bij Leicester City, zonder medeweten van de club. Naar verluidt gaat zijn werkgever hem fors beboeten.

Mahrez is tot dusverre drie dagen onbereikbaar voor Leicester City geweest: hij verscheen niet op de trainingen en was niet aanwezig bij de verloren wedstrijd tegen Everton (2-1). Een vriend zei tegenover Sky Sports dat de aanvaller 'heel depressief' is vanwege de gang van zaken de laatste dagen. "Hij snapt niet waarom Leicester hem zo behandelt."

"Dit is de vierde transferperiode dat Leicester heeft gezegd dat het wilde meewerken aan een transfer. Hij voelt dat dat hij alles heeft gedaan voor deze club", zo klonk het. Nu zou Leicester City genoeg hebben van het wangedrag van de sterspeler. Onder meer de Daily Mail meldt dat Mahrez, dat eerder een transferverzoek had ingediend, aan zijn werkgever heeft verteld dat hij momenteel niet 'de juiste mindset' heeft.

Leicester City gaat Mahrez naar verluidt de maximale boete opleggen van ongeveer 230.000 euro. Josep Guardiola, manager van Manchester City, liet eerder al doorschemeren dat de club komende zomer wederom een poging gaat wagen. De topclub meldde zich deze winter tot vier keer toe bij Leicester City en bood uiteindelijk 74 miljoen euro, plus een speler. The Foxes gingen niet akkoord en wilden naar verluidt 108,5 miljoen euro en een speler van de Engelse grootmacht.