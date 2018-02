Volendam pikt voormalig jeugdinternational op: ‘Ik sta weer op met een lach’

FC Volendam heeft zich per direct versterkt met Anthony Berenstein, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De voormalig jeugdinternational tekent een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een jaar. In gesprek met Voetbalzone geeft Berenstein aan erg blij te zijn met deze nieuwe kans in het profvoetbal.

Een aantal jaar geleden stond Berenstein nog te boek als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding van FC Utrecht, terwijl hij ook jeugdinternational was. Na een zware enkelblessure ging het echter bergafwaarts met de aanvaller, die afgelopen zomer via FC Dordrecht bij derdedivisionist Magreb’90 belandde. “Je hebt wel je twijfels erover of je nog als prof aan de slag kunt, als het vaak tegenzit. Maar ik heb altijd de goede moed gehouden om profvoetballer te worden, dat is een jongensdroom”, zegt Berenstein.

“Ik sta weer op met een lach, ik train met een lach. Het is heerlijk om iedere dag weer bezig te zijn met voetbal, je leeft ervoor en je houdt ervan. Ik ben zo blij als een kind dat ik weer iedere dag mag trainen”, vervolgt de aanvaller, die beseft dat dit weleens de laatste kans zou kunnen zijn in het profvoetbal. “Je ziet hele jonge jongens debuteren, zij spelen veel. Op gegeven moment ben je te oud, dus ik wil deze kans met beide handen aangrijpen. Daar ben ik nu dagelijks mee bezig. Stoppen heeft door mijn hoofd gespookt. Door alle tegenslagen ga je het somber inzien.”