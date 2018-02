Arsenal slaat nieuwe slag: ‘Uiteindelijk met mijn hart gekozen’

Mesut Özil was de afgelopen maanden vanwege zijn aflopende contract een voortdurend onderwerp van speculatie, maar Arsenal en de Duitser hebben donderdag een einde gemaakt aan de transfergeruchten. The Gunners hebben namelijk via de officiële kanalen bekend gemaakt dat de spelmaker zijn aflopende contract heeft verlengd en ook de komende drie jaar onder contract zal staan in het Emirates Stadium.

“Ik kan het met trots aankondigen: ik heb dat ding getekend. Nog drie jaar bij Arsenal! Het is een van de belangrijkste beslissingen van mijn carrière geweest en daarom heb ik er hard over na moeten denken en heb ik met iedereen gesproken die belangrijk voor me is”, gaat Özil op Instagram in op zijn besluit. “Goede dingen kosten tijd! Uiteindelijk heb ik met mijn hart gekozen. Zoals ik altijd heb gezegd: ik voel me hier thuis en ben bijzonder gemotiveerd om grote dingen te bereiken in de aankomende jaren. Eens een Gunner, altijd een Gunner!”

Özil werd de afgelopen tijd bijna voortdurend in verband gebracht met clubs als Barcelona en Manchester United, maar gaat dus niet zijn voormalige ploeggenoot Alexis Sánchez achterna. De 88-voudig Duits international werd bijna vijf jaar geleden voor 47 miljoen euro opgepikt bij Real Madrid en speelde sindsdien bijna tweehonderd wedstrijden voor de Londenaren, waarmee hij driemaal de FA Cup en een Community Shield won.

Arsenal lijkt zo, ondanks het vertrek van Sánchez, terug te kunnen kijken op een aantal geslaagde weken. The Gunners versterkten zich voor deadline day al met Konstantinos Mavropanos en Henrikh Mkhitaryan, die in de deal rond de Chileen de over kwam van Manchester United. Woensdag maakte de club van trainer Arsène Wenger bekend dat het een kleine 64 miljoen euro heeft neergelegd voor de nieuwe recordaankoop Pierre-Emerick Aubameyang.