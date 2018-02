Brands: ‘Ik denk dat we een prima transferwindow gehad hebben’

Phillip Cocu gaf woensdagavond te kennen allesbehalve blij te zijn met het feit dat PSV er niet in is geslaagd om een linksback aan te trekken. "Ik kan er weinig aan doen, maar ik ben teleurgesteld. Ik vind dat wij dat beter hadden en moeten doen. Met zijn allen", zei Cocu voor aanvang van de met 2-0 verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Technisch manager Marcel Brands is het niet helemaal eens met de hoofdtrainer en liet dat donderdag merken tijdens een persconferentie.

Nadat Jetro Willems afgelopen zomer vertrok naar Eintracht Frankfurt, haalde PSV al geen vervanger en ook in januari kwam er geen nieuwe back. Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald waren in beeld, maar bleken niet haalbaar. PSV dacht beet te hebben bij Lumor Agbenyenu, maar hij koos op het laatste moment voor een transfer naar Sporting Portugal. "Eigenlijk was alles in kannen en kruiken. Het was een beetje een vreemde situatie, ook omdat eigenaar van de club ook de agent van Agbenyenu was. Sporting kon hem wel langdurig contract aanbieden", zei Brands.

Agbenyenu was een oplossing voor de korte termijn geweest. "We wilden het groepsproces niet verstoren en bovendien spelen we nog maar een beperkt aantal wedstrijden”, aldus Brands. Volgens het Eindhovens Dagblad lijkt het erop dat PSV voor het nieuwe seizoen al een oplossing heeft voor de linksbackpositie. Hoe dat precies zit, wilde Brands niet laten weten.

“Wij hebben met zijn allen vanaf dag één geweten wat we doen en waarom we het doen. Er zijn ook spelers die de stap naar PSV niet geschikt vinden. Dan gaan we daar niet mee in zee. Ik denk dat we een prima transferwindow gehad hebben, maar voor de buitenwacht ligt de nadruk op een linksback. We hebben ook een spits gekocht en een klapper gemaakt met een zelf opgeleide speler.”