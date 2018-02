Van der Wiel verlaat Cagliari na vijf maanden: ‘Een welkome aanvulling’

Het Italiaanse avontuur van Gregory van der Wiel is van korte duur geweest. De rechtsback streek eind augustus na betaling van een transfersom van vijf miljoen euro neer bij Cagliari, maar keert de club op Sardinië vijf maanden later alweer de rug toe. Toronto FC heeft donderdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bevestigd dat de verdediger voor een niet nader genoemd bedrag aan de slag gaat in de MLS.

“We zijn blij dat we Van der Wiel naar Toronto hebben kunnen halen. Hij is een ervaren speler, die bij een aantal grote Europese clubs heeft gespeeld en zijn land op meerdere internationale toernooien heeft vertegenwoordigd”, vertelt vicevoorzitter Tim Bezbatchenko. “Gregory heeft geweldige defensieve instincten en zal ons met zijn goede passing helpen op aanvallend gebied. Hij is een welkome aanvulling van het team, aangezien we op zoek blijven naar verbeteringen.”

De 29-jarige Van der Wiel kwam dit seizoen zes keer in actie bij Cagliari, dat na Paris Saint-Germain en Fenerbahçe zijn derde werkgever was na zijn vertrek bij Ajax in 2012. De vleugelverdediger is momenteel in afwachting van zijn Canadese werkvergunning en kan naar alle waarschijnlijk eind februari debuteren voor regerend landskampioen Toronto als de wedstrijd tegen Colorado Rapids op het programma staat.