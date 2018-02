Frustratie bij Manchester City: ‘Dat hebben de scheidsrechters niet gedaan’

Manchester City raakte Leroy Sané afgelopen weekend al kwijt door een charge op zijn enkel en woensdagavond tegen West Bromwich Albion (3-0 winst) kregen de spelers van de Engelse koploper opnieuw een aantal stevige tackles te verwerken. Brahim Díaz en Kevin De Bruyne waren nu het slachtoffer en Bernardo Silva zou graag zien dat de scheidsrechters in de Premier League zijn ploeggenoten in de toekomst meer in bescherming gaan nemen.

“We hopen dat ze snel onze spelers gaan beschermen, want de manier waarop er door andere teams getackeld wordt hoort niet bij het voetbal. Het is geen fair play en ze moeten proberen om de spelers die zo voetballen te straffen”, vertelde hij aan de Daily Mail. “De coach en iedereen heeft het er al over gehad. Het is de afgelopen maanden duidelijk geworden, we hebben het ook gezien bij Leroy. Het was een verschrikkelijk incident en nu is hij twee maanden geblesseerd.”

“Deze keer had het Brahim kunnen zijn, of Kevin bij de tweede goal. Ik denk dat, zoals de coach heeft gezegd, de scheidsrechters hun taak moeten uitvoeren en als het een rode kaart is, moeten ze die rode kaart ook geven. Dat hebben ze de afgelopen paar maanden niet gedaan. De scheidsrechters laten hier wat meer toe, waardoor de wedstrijden intenser worden.”

“En de kwaliteit van de spelers ligt hoger aangezien de Engelse teams meer geld hebben en meer salaris betalen. Het is de beste competitie ter wereld, dat weten de meeste mensen wel, maar het is lastig om hier te spelen. Het is tegelijkertijd fysiek zwaar en erg technisch”, gaat hij verder. “Toen ik hier arriveerde wist ik dat het niet eenvoudig zou worden om zo snel in het team te komen als ik eigenlijk wilde. Ik heb nu het gevoel dat ik de ploeg help en daar was ik op uit. Ik wil deze club helpen zijn doelstellingen te bereiken, aangezien ze mij vertrouwen hebben gegeven en veel geld hebben betaald.”