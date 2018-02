Giroud wist genoeg na gesprek met Conte: ‘Wilde nergens anders heen’

Olivier Giroud heeft Arsenal op de slotdag van de transfermarkt verlaten voor Chelsea. De Franse spits tekende een contract voor anderhalf jaar op Stamford Bridge en zat woensdagavond op de tribune bij het met 0-3 verloren duel met Bournemouth. De 31-jarige spits kan zich gaan opmaken voor zijn debuut, want eerste spits Álvaro Morata staat de komende weken geblesseerd aan de kant.

Giroud moest dit seizoen genoegen nemen met een rol als invaller onder manager Arsène Wenger. Met oog op het WK in Rusland hoopt de Frans international bij the Blues meer van waarde te zijn. Na een gesprek met manager Antonio Conte wist Giroud genoeg. “Ik merkte dat hij mij heel graag wilde hebben en graag met mij wil werken. Ik wilde tekenen bij Chelsea en nergens anders, ik wil meer aan spelen toekomen”, aldus de aanvaller op de clubwebsite.

De 69-voudig international wilde hoe dan ook vertrekken bij Arsenal. Afgelopen zomer was hij al dicht bij een vertrek naar Everton. “Ik wilde hoe dan ook in de Premier League blijven. Chelsea is een perfecte keuze, want ik kan nu gewoon in Londen blijven wonen. Maar de belangrijkste reden is voor mij de sportieve uitdaging, daar heeft altijd mijn prioriteit gelegen.”

Giroud kijkt uit naar de dubbele ontmoeting met Barcelona in de Champions League. “De Champions League is geweldig voor alle voetballers”, klinkt het. “Iets groters is er niet als je voor een club speelt. Het worden twee mooie wedstrijden tegen Barcelona. We kennen hun kwaliteiten en ik denk dat iedereen honderd procent moet zijn om de volgende ronde te bereiken. Ik kijk ernaar uit.”