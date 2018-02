Barcelona meldt zich in de zomer bij Bayern München

Borussia Dortmund wil het contract van Christian Pulisic verlengen. De aanvaller, die tot 2020 vastligt, is in beeld bij onder meer Liverpool, Manchester United en Bayern München. (Daily Mirror)

Juventus is er op de slotdag van de zomerse transferperiode niet in geslaagd zijn aanval te versterken. Een bod op Cagliari-spits Kwang-Song Han is ontoereikend gebleken. (Sky Italia)

Nicklas Bendtner bleef Rosenborg BK trouw. De spits ging niet in op de interesse van Girondins Bordeaux, dat in de ex-speler van Arsenal een ideale aanvalsleider zag. (Ekstrabladet)