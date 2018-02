‘Blind paste niet bij ons, niet in de laatste plaats vanwege de financiën’

Daley Blind komt dit seizoen weinig aan spelen toe bij Manchester United en de Oranje-international was op de laatste dag van de winterse transferperiode nog bezig met een transfer naar AS Roma. Monchi, technisch directeur van de Romeinen, geeft aan dat er inderdaad interesse was in Blind, maar dat i Giallorossi uiteindelijk de stekker uit de gesprekken trokken.

Blind was in de Italiaanse hoofdstad in beeld als opvolger van de naar Chelsea vertrokken Emerson Palmieri: “We begonnen dingen over Emerson te horen voordat de transferperiode van start ging. Blind was een van de vele namen, hij werd ons aangeboden en we hebben hem bekeken. We kwamen tot de conclusie dat hij niet bij ons paste, niet in de laatste plaats om financiële redenen”, legde de bestuurder uit tijdens een perspraatje.

Roma zag Emerson dus vertrekken, terwijl er ook afscheid werd genomen van Héctor Moreno en Seydou Doumbia. Edin Dzeko stond eveneens in de nadrukkelijke belangstelling van Chelsea, terwijl doelman Alisson Becker werd genoemd bij Liverpool. Monchi geeft aan dat the Reds zich echter niet met een bod hebben gemeld: “Nee. En het is nog te vroeg om het over de aankomende transferperiode te hebben. Het is niet echt zinvol om vandaag, op 1 februari, te praten over wie er blijft of wie er gaat. Laten we het hebben over het spel, techniek, de tactiek, dat zou voor iedereen zinvoller zijn.”