Touré weigerde 491.000 euro per week: ‘Ik zou daar boos rondlopen’

Yaya Touré heeft de kans laten liggen om de best betaalde speler uit de Chinese Super League te worden. De Ivoriaanse middenvelder van Manchester City kon in China liefst 491.000 euro per week verdienen, maar daar zit hij niet op te wachten. Touré geeft er de voorkeur aan om op het hoogste niveau te voetballen. “Ik naar China? Nee, ik ben nog jong en wil in Europa spelen, in Engeland.

In gesprek met de Daily Mirror laat de middenvelder weten dat hij graag zo lang mogelijk op het hoogste niveau wil acteren. “Het is de bedoeling dat ik in Engeland blijf”, aldus Touré. “Ik zeg altijd dat wanneer ik naar China ga, ik daar boos rond loop. Speel je voetbal omdat je graag voetbal speelt, of doe je het om geld te verdienen? Wat is het doel? Ik voetbal omdat ik het graag doe en ervan geniet. Ik help mijn ploeggenoten graag en speel graag tegen de grote spelers en teams.”

“Daar wil ik graag mee doorgaan”, vervolgt Touré. “Sommige mensen willen soms wat nieuws proberen, die hebben dat in zich. Bij mij heerst het gevoel dat ik wil blijven voetballen.” Touré speelde tot dusver 310 wedstrijden voor Manchester City, waarin hij 79 keer scoorde en nog eens 49 assists afleverde. Dit seizoen kwam hij nog niet verder dan 11 wedstrijden.