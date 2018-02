‘Younes zag het complex, stadion en de stad en vond het niets’

Amin Younes zag op de laatste dag van de transfermarkt af van een transfer naar Napoli. Vanwege ‘privéomstandigheden’, maar het is Ajax nog altijd onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld, zo meldde De Telegraaf eerder op de donderdag. Furio Valcareggi claimt meer te weten.

“Ik heb nieuws over Younes. Mij is verteld dat Younes het trainingscomplex, Stadio San Paolo en de stad heeft bekeken, maar dat hij het allemaal niets vond en daarop is vertrokken. Dat is hoe het volgens mij gegaan is”, aldus Valcareggi tegenover Radio Marte. De Italiaan is de zaakwaarnemer van onder anderen Emanuel Giaccherini van Chievo.

De 24-jarige Younes was al medisch gekeurd en ook de clubs waren akkoord, maar toch besloot hij zijn handtekening niet te zetten. In een gesprek met trainer Erik ten Hag heeft de Duits international in ieder geval duidelijk gemaakt dat hij volledig gemotiveerd is om het seizoen bij Ajax af te maken, zo meldde de krant.

Ajax zou naar verluidt vijf miljoen euro ontvangen en er lag een contract voor vijfenhalf jaar klaar voor Younes. Aanvankelijk toonden i Partenopei zich bereid om naast de transfersom een variabel bedrag van 2,8 miljoen in de deal op te nemen, maar Ajax zag daarvan af omdat Napoli in dat geval de vijf miljoen in één keer in plaats van in termijnen zou overmaken.