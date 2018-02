Voormalig PSV’er blikt terug: ‘Toen wist ik dat ik naar Man United wilde’

Andreas Pereira maakte op vijftienjarige leeftijd de overstap naar Manchester United en weet nog goed wanneer hij besloot naar de topclub in de Premier League te verkassen. Hij en zijn vader kregen van hoofdscout Geoff Watson een rondleiding op het trainingscomplex toen Sir Alex Ferguson kwam langsgelopen. De legendarische oud-manager groette de Belg met een ‘bom dia’.

“Hij zei ‘hallo’ in het Portugees en dat was erg speciaal voor mij, want dat had ik niet verwacht. Ik dacht: hoe weet hij dat? Het was maar een klein detail, maar het maakte wel dat ik direct naar Manchester United wilde. Ik wilde tekenen en blijven en dat is wat ik deed. Ik wilde toen nergens anders meer naartoe”, aldus Pereira in the Guardian. De linksbuiten, die voor zowel de Belgische als Braziliaanse beloftenelftallen uitkwam, is inmiddels 22 jaar oud en voetbalt op huurbasis voor Valencia.

Ofschoon José Mourinho hem graag bij de selectie wilde houden, achtte Pereira het beter om zich te laten verhuren. “Het was mijn beslissing”, zegt hij. “Ik wilde ergens naartoe om iedere wedstrijd te spelen. Dat was belangrijk voor mij. Vorig seizoen is mij goed bevallen, ik ben er sterker door geworden. De technische staf van Manchester United zag dat ik als een betere voetballer terugkwam en dat is waarom ik ook dit seizoen besloot om mij te laten verhuren.” Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Granada.

“Het was een moeilijke beslissing, want ik wilde Manchester United nooit verlaten, maar ik ben ook iemand die wil spelen. Uiteindelijk word ik er een betere voetballer door en ik ben nog altijd speler van Manchester United (…) Valencia is een grote club en we laten zien dat we goed kunnen voetballen. Het zou fantastisch zijn als deze club terugkeert in de Champions League, het zou heel bijzonder zijn. Ik kan hier op een hoog niveau spelen en vervolgens kan ik basisspeler worden bij Manchester United. Ik weet zeker dat José Mourinho ook blij is, want hij weet dat ik aan het einde van het seizoen terugkeer bij Manchester United.”