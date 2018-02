‘Hij koos voor Ajax, omdat tijdens het gesprek de duidelijkheid hem daar beviel’

Perr Schuurs verruilt Fortuna Sittard na dit seizoen voor Ajax. De achttienjarige verdediger had de clubs voor uitkiezen en kon ook naar clubs als PSV, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Schalke 04 of Borussia Mönchengladbach. Volgens vader Lambert koos zijn zoon bewust voor een dienstverband bij de Amsterdammers.

“Perr kiest ook nooit de weg van de minste weerstand. Die koos voor Ajax, omdat tijdens het gesprek de duidelijkheid hem daar beviel. PSV is dichter bij ons, maar dat kwam tijdens het gesprek iets te gelikt over”, zegt Schuurs senior in gesprek met de Volkskrant. Hij handbalde zelf op een hoog niveau, terwijl zijn oudste dochter momenteel op een hoog niveau tennist. “Ik ben geen specialist in voetbal en tennis, maar zie de verschillen in trainingsintensiteit in die drie sporten.”

“Nou, voetbal loopt ver achter, zelfs bij de profclubs mag er 50 procent bij. Daar wordt zó soft omgegaan met die jongens”, vervolgt hij. Het is volgens Schuurs een van de redenen dat zijn zoon nog bij Fortuna speelt. “Daar is niet alles top, maar wordt ook niet alles voor je gedaan. Hij doet extra trainingen voor zichzelf om de stap naar Ajax te verkleinen.”