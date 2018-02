‘Neymar stapt naar rechter om dertig miljoen euro van Barcelona te krijgen’

Neymar stapt naar de rechter om alsnog zijn loyaliteitsbonus van Barcelona te krijgen, zo meldt El Mundo. De Braziliaan en zijn vader zouden een bedrag van 26 miljoen euro krijgen als de aanvaller op 31 juli 2017 nog bij Barça onder contract zou staan. Hij vertrok niet lang daarna naar Paris Saint-Germain.

In de zomer van 2016 verlengde Neymar zijn contract bij Barcelona en deze bonus werd destijds in de verbintenis opgenomen. Barça beweert echter dat de Braziliaan de voorwaarden voor de loyaliteitsbonus heeft geschonden. “Ten eerste mocht de speler niet met andere clubs onderhandeld hebben de maand voor 31 juli. Ten tweede moest de speler aantonen dat hij zijn contract bij de club respecteerde”, zei een woordvoerder van Barcelona in augustus tegenover Marca.

“En ten derde hadden wij afgesproken dat wij niet zouden betalen voor 1 september, vlak na de deadline van de transferwindow”, concludeerde Barcelona, dat om die redenen besloot om het bedrag niet over te maken naar Neymar. De Braziliaanse aanvaller hoopt nu via de rechter alsnog de 26 miljoen plus 4 miljoen aan rente te ontvangen. De FIFA stelde afgelopen zomer al een onderzoek in naar het geschil tussen Barcelona en Neymar.

Overigens is Barcelona nog altijd van mening dat het recht heeft op miljoenen van Neymar. De club wil de 8,5 miljoen die de Braziliaan vorig jaar als bonus kreeg toen hij zijn contract verlengde tot 2021 terug en is daarnaast uit op een extra tien procent van het bedrag wegens ‘morele schade’.