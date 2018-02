Kassa rinkelt bij FC Groningen: ‘Ik had liever die negen miljoen gehad’

Alexander Sörloth maakte op de laatste dag van de transferperiode de overstap van FC Midtjylland naar Crystal Palace. De aanvaller deed dat voor naar verluidt ruim tien miljoen euro en ook FC Groningen is blij met de deal. De Trots van het Noorden toucheert wegens een doorverkooppercentage bijna een miljoen euro.

“Het geeft een dubbel gevoel”, reageert algemeen directeur Hans Nijland in het Dagblad van het Noorden. “Ik had liever die negen miljoen pond gehad.” De 22-jarige Sörloth maakte in de winter van 2016 de overstap van Rosenborg BK naar FC Groningen, maar wist lang niet alle supporters in het Noordlease Stadion te overtuigen.

De twaalfvoudig international van Noorwegen kwam bij FC Groningen tot zes doelpunten en vier assists in 42 officiële wedstrijden en vertrok afgelopen zomer naar het Midtjylland van Rafael van der Vaart. Voor die club maakte hij er in een paar maanden tijd 15 in 26 wedstrijden. Bovendien gaf Sörloth daar 9 assists bij.

“Het is moeilijk om te scoren als je aantal speelminuten steeds verschilt. Ik had pech. De trainer die mij haalde (Erwin van de Looi, red.) werd vervangen en de nieuwe trainer (Ernest Faber) haalde en nieuwe spits”, doelde Sörloth in juni op Tom van Weert. In het nieuwe systeem kwam hij ook niet uit de verf: “Ik zou daarin het aanspeelpunt moeten worden, maar ik kreeg niet het vertrouwen dat ik nodig had.”