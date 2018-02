Van Marwijk ambitieus: ‘Het overleven van de groepsfase is het enige dat telt’

Bert van Marwijk is woensdag officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van Australië. De oefenmeester is duidelijk over zijn ambities met de Socceroos op het komende WK in Rusland: de groepsfase overleven. Australië neemt het in poule C op tegen Denemarken, Frankrijk en Peru.

“Het overleven van de eerste ronde tijdens het WK is het enige dat telt”, wordt Van Marwijk gedurende zijn presentatie geciteerd door de NOS. Hij is bij de Australische ploeg de opvolger van Ange Postecoglou, die de Socceroos naar het WK loodste en vervolgens zijn ontslag indiende. “Ik heb respect voor de vorige coach. Maar ik ga het op mijn eigen manier doen. Ik ben een realistische trainer.”

“Ik houd van creatief voetbal en balbezit, maar ik houd ook van winnen. Winnen is het belangrijkste”, vervolgt de oefenmeester, die bij de Australische ploeg weinig tijd heeft om zijn filosofie door te voeren. Eind maart spelen de Socceroos nog twee oefenwedstrijden, tegen Noorwegen en Colombia, waarna in juni al de eerste groepswedstrijd op het WK afgewerkt moet worden. “We hebben niet veel tijd. Ik moet de spelers heel goed leren kennen in een heel korte tijd. Dat maakt de uitdaging alleen maar groter.”

Van Marwijk kent de Australische ploeg nog uit zijn tijd als bondscoach van Saudi-Arabië, waarmee hij niet wist te winnen van Australië (2-2 gelijkspel en 3-2 nederlaag). “Het is een fysiek sterke ploeg. De uitdaging is om ze zo te laten spelen dat ze een kans hebben om te winnen”, aldus Van Marwijk. David Gallop, voorzitter van de Australische voetbalbond, is blij met de aanstelling van de Nederlandse oefenmeester. “We weten dat we op het WK in een lastige groep zitten, maar Bert heeft ons in Amsterdam duidelijk gemaakt dat we niet naar Rusland gaan voor een figurantenrol.”