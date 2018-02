Kramer neemt afscheid: ‘Mijn droom bij Feyenoord is uitgekomen’

Michiel Kramer is niet langer Feyenoorder. De club bevestigde donderdagochtend het aflopende contract van de aanvaller te hebben ontbonden en daarmee komt er na tweeënhalf jaar een einde aan de samenwerking tussen de 29-jarige Rotterdammer en de huidige nummer vier van de Eredivisie. Kramer heeft er vrede mee.

“Feyenoorders, ik wil jullie bedanken voor tweeënhalf jaar steun”, laat Kramer weten in een door Feyenoord naar buiten gebrachte video. “Mijn droom was altijd om in een Feyenoord-shirt en in De Kuip te spelen, die droom is uitgekomen. Ik heb twee keer op de Coolsingel mogen staan, wat niet veel spelers gegeven is. Daar ben ik heel dankbaar voor, dat koester ik heel erg.”

“Teamgenoten, medische staf, technische staf, iedereen bij Feyenoord: super bedankt voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben. Het is goed zo, tijd om iets anders te gaan doen”, besluit Kramer, van wie het nog onduidelijk is waar zijn toekomst ligt. Hij kon eventueel naar Bolton Wanderers, maar wees die club uit de Championship aan het einde van de transferwindow af.

Kramer maakte in de zomer van 2015 de overstap van ADO Den Haag naar Feyenoord en was in zijn eerste contractjaar goed voor veertien competitiegoals. Na de komst van Nicolai Jörgensen moest hij hoofdzakelijk genoegen nemen met invalbeurten. Dit seizoen kwam hij vooral in het nieuws omdat hij in de rust van het KNVB-Bekerduel met Heracles Almelo als wisselspeler een broodje kroket at.