Mourinho baalt van falende defensie: ‘Die vroege tegengoal was lachwekkend’

Manchester United keek op bezoek bij Tottenham Hotspur al na een half uur spelen tegen een 2-0 achterstand aan. In die stand kwam uiteindelijk geen verandering meer, waardoor de achterstand van the Red Devils op koploper Manchester City weer is opgelopen tot vijftien punten. Manager José Mourinho baalde na afloop van de defensie van Manchester United.

“Die vroege tegengoal was lachwekkend. Het is al lachwekkend om in 95 minuten zo veel fouten te maken, laat staan in elf seconden”, zegt Mourinho in gesprek met Sky Sports. “Mijn spelers hebben al zo vaak de aftrap van Tottenham bestudeerd. Het was heel slecht om zo'n goal te incasseren. Het was een heel, heel slecht doelpunt. Toch kwamen goed terug in de wedstrijd en creëerden het een en ander.”

“Het tweede doelpunt sloopte ons echter op mentaal vlak. Een team moet doelpunten maken én goed verdedigen om een wedstrijd te winnen en dat hebben wij in dit geval niet gedaan”, vervolgt de Portugese manager van Manchester United. “Door hoe we aan de wedstrijd begonnen, kon Tottenham spelen zoals ze graag willen.”

Marouane Fellaini werd door Mourinho als wissel in het veld gebracht, maar de Belgische middenvelder moest zich al na zeven minuten weer laten vervangen. Hij liep een knieblessure op, zo bevestigt Mourinho tegenover BT Sport. “Het was ongelukkig, want ik wilde met Fellaini de dynamiek in het team veranderen. Na een paar minuten raakte hij echter geblesseerd. Ik denk niet dat het een hele zware blessure is, maar hij voelde het meteen en gaf aan dat hij er weer uit moest.