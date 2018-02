‘Overmars had miljoenen over voor terugkeer Viktor Fischer’

Ajax wilde Viktor Fischer de afgelopen transferperiode terug laten keren naar Amsterdam. Volgens Ekstra Bladet was directeur spelersbeleid Marc Overmars bereid om tweeënhalf miljoen euro neer te tellen voor de Deense buitenspeler, die uiteindelijk koos voor een transfer van FSV Mainz naar FC Kopenhagen.

Ajax rekende erop dat Amin Younes naar Napoli vertrok en was op zoek naar een nieuwe buitenspeler nadat KV Mechelen Hassane Bandé niet in januari al naar de Johan Cruijff ArenA wilde laten gaan. Uiteindelijk ketste de deal van Younes af, maar voordat het zover was, wilde de nummer twee van de Eredivisie Fischer terughalen.

Fischer vertrok in 2015 bij Ajax en tekende bij Middlesbrough. Mede door blessuretijd kwam hij in Engeland niet volledig uit de verf, waarna hij naar Mainz verkaste. Ook in de Bundesliga liep het niet zoals gewenst. Met oog op het naderende WK in Rusland besloot hij terug te keren naar zijn geboorteland en tekende hij een meerjarig contract in Kopenhagen.