‘Wij zijn teleurgesteld, maar Klaassen zou nog erger teleurgesteld moeten zijn’

Davy Klaassen had in de laatste dagen van de transferwindow verlost kunnen worden uit zijn sportieve lijden bij Everton. Napoli wilde de middenvelder graag tijdelijk overnemen van the Toffees, maar de portretrechten van Klaassen stonden een transfer naar de koploper van de Serie A uiteindelijk in de weg en dat zorgde voor teleurstelling bij Everton-manager Sam Allardyce.

“Ik heb een rare situatie gehad met Klaassen, bij wie zijn portretrechten uiteindelijk een moeilijkheid bleken. Ik kan er verder niet over uitweiden. Maar doordat hij een contract heeft bij een bepaald bedrijf, is de transfer uiteindelijk niet doorgegaan”, wordt Allardyce geciteerd door de Liverpool Echo. “God mag weten waarom en hoe. Dit was een van de beste transfers die hij had kunnen maken, maar door wat voor reden dan ook is het uiteindelijk niet doorgegaan.”

“Wij zijn teleurgesteld, maar Klaassen zou nog veel erger teleurgesteld moeten zijn. Hij zit nog altijd bij ons en speelt niet in de Serie A voor Napoli. Ik weet niet waardoor ze de horden uiteindelijk niet hebben genomen, maar het is niet gelukt”, besluit Big Sam. Hij nam wel afscheid van Ademola Lookman, Sandro Ramírez, Kevin Mirallas, Muhammed Besic, Aaron Lennon en Ross Barkley. Daar tegenover stond de komst van Theo Walcott, Eliaquim Mangala en Cenk Tosun.